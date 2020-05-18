Главные миллионеры КХЛ. Как теперь выглядит список самых дорогих хоккеистов

Жёсткий потолок зарплат даёт о себе знать. Рассказываем, кто теперь будет в списке самых богатых хоккеистов КХЛ и кому точно надо готовиться к сокращению. В лидеры по зарплатам своим топ-игрокам выбилось московское «Динамо». О зарплатах ниже 70 млн руб. в год мы упоминать практически не будем. Например, в той же «Магнитке» 70 млн руб. в год уже никто не получает. Все суммы указаны без бонусной части.

Как СКА и ЦСКА пытаются уместиться под потолком. Расклад по зарплатам в «армейских» клубах Им приходится жёстко разговаривать о понижении контрактов, но двигаться в деньгах соглашаются далеко не все хоккеисты.

«Динамо» (Москва)

н. Вадим Шипачёв – 120 млн руб. в год

н. Дмитрий Яшкин – 95 млн руб.

Два лучших форварда московского «Динамо» — в списке зарплатных лидеров лиги. Контракт Вадима Шипачёва не стали сокращать. Это верное решение, так как Вадим свои деньги отрабатывает сполна. Кроме того, большой новый двухлетний контракт дали Дмитрию Яшкину, но и он играет на такие деньги. Связка форвардов Шипачёв – Яшкин сейчас объективно лучшая в КХЛ.

«Ак Барс»

н. Джастин Азеведу – 85 млн руб.

В нынешнем «Ак Барсе» достаточно ровно распределены зарплаты, средняя сумма среди всех ключевых игроков плюс-минус одинаковая. Больше же всех будет зарабатывать Джастин Азеведу с окладом в 85 млн руб. за сезон. Он – в топе самых высокооплачиваемых игроков лиги. Даже капитан казанцев Данис Зарипов получит меньше – 60 млн руб. за сезон + бонусная часть в 12 млн руб. 20% бонусов от любого контракта не выходят в потолок зарплат.

«Салават Юлаев»

н. Теэму Хартикайнен – 90 млн руб.

з. Филип Ларсен – 80 млн руб.

в. Юха Метсола – 80 млн руб.

В «Салавате Юлаеве» очень грамотно распределены зарплаты. Никаких вопросов здесь быть не может. Логично, что больше всех получают лидеры команды, среди которых Хартикайнен, Ларсен и Метсола. Это топ-легионеры, которые и должны зарабатывать много. Того же Линуса Умарка, получавшего 120 млн руб. за сезон, в Уфе и в КХЛ больше нет. Аналогичная с Умарком зарплата в КХЛ теперь только у Шипачёва.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Авангард»

н. Свен Андригетто – 90 млн руб.

н. Тейлор Бек – 70 млн руб.

В «Авангарде» сложная ситуация с легионерами, в которых нет дальнейшей заинтересованности у омского клуба. «Висит» годовой контракт Андригетто на 90 млн руб, есть контракт Бека – тоже не самый простой и маленький. Сейчас руководство «ястребов» ломает голову, как избавиться от таких соглашений. В том же Беке есть заинтересованность у «Магнитки», но не на такую зарплату. Другие дорогостоящие игроки омичей, например, Емелин и Широков, были переписаны и пошли на понижение ещё до прошлого дедлайна. Широкова в последствии и вовсе обменяли в «Спартак».

«Локомотив»

н. Антон Ландер – 85 млн руб.

з. Алексей Марченко – 75 млн руб.

н. Андре Петерссон – 75 млн руб.

н. Владимир Ткачёв – 75 млн руб.

н. Магнус Пяаярви – 75 млн руб.

Щедрые зарплаты у лидеров «Локомотива». В топе игроков по зарплатам швед Антон Ландер, проваливший прошлый сезон. Вот уж кому точно надо двигаться по деньгам, так это ему. Много получают и другие легионеры. Например, Петерссон, ушедший из московского «Динамо», солидно заработает в Ярославле. Из россиян самые высокооплачиваемые игроки – новичок Марченко, не уместившийся в платёжку ЦСКА, а также форвард Ткачёв.

В НХЛ оффершиты под негласным запретом. В КХЛ при потолке зарплат – способ выжить Хохлов, Шарипзянов и Толчинский уже сменили команды.

СКА

з. Игорь Ожиганов – 75 млн руб.

н. Владимир Ткачёв – 70 млн руб.

н. Дмитрий Кагарлицкий – 70 млн руб.

в. Магнус Хелльберг – 70 млн руб.

з. Василий Токранов – 70 млн руб.

н. Максим Карпов – 65 млн руб.

В СКА – широкомасштабная оптимизация бюджетной ведомости. Так, в Питере уже отказались от услуг Плотникова и Якупова, не захотевших идти на понижение окладов. Есть 70-миллионный контракт Кагарлицкого, но Дмитрий продолжит играть за «Динамо», где его зарплата будет значительно меньше. Подвинутся в деньгах Ожиганов, Ткачёв, Токранов и Хелльберг – с ним, по нашей информации, уже есть определённые договорённости. А вот Максиму Карпову ищут новый клуб. Как и Илье Каблукову с зарплатой в 58 млн руб. + бонусная часть.

СКА избавился от Плотникова. Игрок не хотел понижать зарплату в 75 миллионов рублей Жёсткий потолок зарплат в КХЛ в действии.

ЦСКА

н. Антон Слепышев – 72 млн руб.

н. Сергей Калинин – 70 млн руб.

Оптимизируют платёжку и в ЦСКА, но тут на своеобразную помощь руководству пришёл отъезд многих дорогостоящих хоккеистов в НХЛ. Не пришлось торговаться с Сорокиным, Капризовым, Григоренко – они будут выступать за океаном. Хороший контракт дали Слепышеву, но он согласился остаться в России. С Калининым, по всей видимости, будут расставаться, так как понижать своё жалование Сергей не намерен. Похожая ситуация и с Секачем, который должен заработать за следующий год 60 млн руб. Двигаться чех не хочет. На новых условиях переподписаны Андронов и Телегин, меньше, чем раньше, будут зарабатывать Окулов и Дальбек.

Сейчас самое главное для ЦСКА – договориться и уместить в платёжку контракт защитника Никиты Нестерова. По-прежнему нет соглашений и у ограниченно свободных агентов Шалунова и Науменкова. Прежних денег они уже не заработают. Ушёл дорогой защитник Марченко, перебрался в «Авангард» на более солидную зарплату Толчинский.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Автомобилист»

в. Якуб Коварж – 90 млн руб.

н. Анатолий Голышев – 70 млн руб.

В «Автомобилисте» вздохнули с облегчением после того, как закончился огромный контракт Найджела Доуса, провалившего прошлый плей-офф. Не будет больше зарабатывать огромных денег Павел Дацюк. Самым дорогим хоккеистом уральцев станет чешский голкипер Якуб Коварж. Кстати, он же – самый дорогой вратарь во всей КХЛ. Неплохие деньги зарабатывает Анатолий Голышев, но его контракт подписан давно и сейчас он никак не мешает платёжной ведомости уральского клуба.

«Амур»

н. Сергей Плотников – 75 млн руб.

«Амуру» нужно думать, как справляться с контрактом Сергея Плотникова. В принципе, выплатить такие большие деньги можно. Например, отказавшись от услуг братьев Зогорна или Ушениных. Ни у тех, ни у других пока нет новых соглашений. Но 75 млн руб. в год в «Амуре» никто и никогда не получал, а контракт Сергея будет действовать ещё два сезона. В общем, серьёзная головная боль для руководства дальневосточников.

«Витязь»

н. Наиль Якупов – 70 млн руб.

Похожая ситуация у «Витязя», которому досталось богатое наследство от СКА в видео 70-миллионного двухлетнего контракта форварда Наиля Якупова. Подольский клуб, поговаривают, уже сообщил Якупову, что неплохо бы подвинуться. Ведь гораздо меньше в «Витязе» получает даже опытный и авторитетный капитан Александр Сёмин. Представьте, какое будет напряжение в раздевалке подольского клуба, если там будет находиться Якупов с такой огромной зарплатой.