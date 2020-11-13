Скабелка: «Локомотиву» не хватило эмоций. Второй период – один из самых слабых в сезоне

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2).



«Не хватило нам и движения, и эмоций. Особенно слабо сыграли второй период, с первой же смены не получился. Один из самых слабых периодов в сезоне. Из положительного можно выделить, что команда сражалась до конца. Забили, могли и посражаться ещё за очко. В целом посвежее и побыстрее был «Автомобилист», – цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев, в его активе 2 (1+1) очка. Единственную шайбу в составе «Локомотива» забросил защитник Алексей Марченко. Команда Скабелки уступила в основное время впервые с 3 октября.