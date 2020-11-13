Тодыков: утянули тренера в его день рождения вместе с собой в эту яму позора

Голкипер «Витязя» Антон Тодыков прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:8).
«Когда я выходил, ситуация была уже непростая. Особенно если учесть тот факт, что, несмотря на пропущенные голы, команда действительно билась, боролась. На протяжении двух периодов, на мой взгляд, мы создавали гораздо больше активности у ворот, нежели соперник. Но бывают такие дни, когда в обратную сторону залетает всё.
К сожалению, надломились мы в третьем периоде, за него действительно стыдно. Это была та чаша, которую мы всей командой испили до дна. Нет других слов, кроме слов извинения перед болельщиками. Наша задача – как можно быстрее оправиться от этого поражения и готовиться к следующему матчу. Чемпионат продолжается, несмотря на сегодняшнюю неудачу. Даже не неудачу, а тотальный провал.
Наберусь наглости и попрошу всех не унывать, держать голову выше, готовиться и доказывать, что сегодняшний день был из ряда вон выходящим и не имеющим никакого отношения к нашим старанию и самоотдаче.
Безусловно, день рождения Михаила Григорьевича Кравеца был лейтмотивом вечера… А мы не то что не смогли сделать подарок, а утянули нашего тренера вместе с собой в эту яму позора», — цитирует Тодыкова пресс-служба КХЛ.
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