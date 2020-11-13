КХЛ подтвердила заключение контракта между «Ак Барсом» и сыном Даниса Зарипова

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги подтвердила заключение контракта между «Ак Барсом» и нападающим Артуром Зариповым. Соглашение носит трёхсторонний характер и рассчитано на два сезона.

Артур приходится сыном форварду «Ак Барса» Данису Зарипову. Зарипов-младший провёл минувший сезон в лиге Восточного Онтарио в Канаде – там играют хоккеисты в возрасте младше 18 лет. Ранее Зарипов-младший выступал в школах казанских «Ак Барса» и «Динамо», а также московского ЦСКА.