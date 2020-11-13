КХЛ подтвердила заключение контракта между «Ак Барсом» и сыном Даниса Зарипова
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги подтвердила заключение контракта между «Ак Барсом» и нападающим Артуром Зариповым. Соглашение носит трёхсторонний характер и рассчитано на два сезона.
Артур приходится сыном форварду «Ак Барса» Данису Зарипову. Зарипов-младший провёл минувший сезон в лиге Восточного Онтарио в Канаде – там играют хоккеисты в возрасте младше 18 лет. Ранее Зарипов-младший выступал в школах казанских «Ак Барса» и «Динамо», а также московского ЦСКА.
Источник: сын Зарипова подписал контракт с «Ак Барсом»
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