Воронин: приятно выходить на лёд против самой восточной команды и вот так побеждать

Нападающий минского «Динамо» Кирилл Воронин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

«Игра была равной, но в концовке «Амур» нас перебегал, создали много моментов, могли забивать, но Фурх — красавчик. Всё подтащил, дал команде заслуженную победу. Владивосток и Хабаровск — дальневосточное дерби, всегда был принципиальный настрой. В играх за минское «Динамо» такой напряжённости не было, но приятно выходить на лёд против самой восточной команды, приятно вот так побеждать.

Хорошо играем на этом выезде? В период паузы мы хорошо подготовились, сделали анализ над ошибками, сплотились. С хорошим настроем и силами приехали на этот выезд. Лишних мыслей нет. Надо побеждать в третий раз. Будем двигаться в том же направлении. Главное восстановиться и набраться сил. Разобрать ошибки и готовиться к следующей игре», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.