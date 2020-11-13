Грабовский: непривычно играть на такой площадке, но минскому «Динамо» это помогло

Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

«Победный матч, положительная оценка. Сказать, что мы сыграли лучший матч будет неправильно. Мы поддержали нашу скорость, как играли и с «Сибирью», хорошо двигались. Непривычно играть на такой площадке, но нам это помогло, наши физические кондиции позволяли играть с такой мощной командой.



Нацеленность Принса на ворота? Видно, что он хочет забить. Он делает всё для этого и даже больше, чем может. Принс забил, пожелаем, чтобы он забивал побольше чистых голов, чтобы их все видели. Чем могу объяснить удачную игру на выезде? Это наша подготовка. У нас много голодных нападающих, которые хотят забивать. Чувство победы, чем больше выигрываешь, тем больше хочется», — сказал Грабовский на послематчевой пресс-конференции.