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Грабовский: непривычно играть на такой площадке, но минскому «Динамо» это помогло

Грабовский: непривычно играть на такой площадке, но минскому «Динамо» это помогло
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

«Победный матч, положительная оценка. Сказать, что мы сыграли лучший матч будет неправильно. Мы поддержали нашу скорость, как играли и с «Сибирью», хорошо двигались. Непривычно играть на такой площадке, но нам это помогло, наши физические кондиции позволяли играть с такой мощной командой.

Нацеленность Принса на ворота? Видно, что он хочет забить. Он делает всё для этого и даже больше, чем может. Принс забил, пожелаем, чтобы он забивал побольше чистых голов, чтобы их все видели. Чем могу объяснить удачную игру на выезде? Это наша подготовка. У нас много голодных нападающих, которые хотят забивать. Чувство победы, чем больше выигрываешь, тем больше хочется», — сказал Грабовский на послематчевой пресс-конференции.

«Амур» проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
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