Йормакка: два периода с «Авангардом» были отличными, тяжело принять такое поражение

Нападающий новосибирской «Сибири» Пекка Йормакка прокомментировал поражение новосибирцев на своём льду от омского «Авангарда» (1:4).



«Здорово было снова сыграть, это был мой первый матч за восемь месяцев. Лично для меня это было непросто, но «Сибирь» сегодня сыграла хорошо, были шансы выиграть. Тяжело принять такое поражение, потому что два периода были отличными. Как мне игралось с Пуустиненом и Руохомаа? Оба парня — отличные хоккеисты. У нас была только одна тренировка вместе, так что нам, конечно, нужно прибавлять во взаимопонимании. Мы должны действовать лучше.



Как я оценю психологическую обстановку в команде? Сейчас у нас выдалась пара тяжёлых матчей, но парни до этого здорово сыграли на выезде. Думаю, всё будет в порядке. Мы неплохо играем два периода, создаём моменты, но их нужно реализовывать, использовать свои шансы», — передаёт слова Йормакки корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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