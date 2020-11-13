Сибрук — о перенесённых операциях: теперь я вернулся к нормальной жизни
Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук рассказал, что хорошо чувствует себя после нескольких перенесённых операций.
«Мы с агентом обсуждали эту ситуацию несколько лет. Меня беспокоило плечо последние три-четыре года. Я даже не мог нормально спать.
Когда я решился на операцию, то понял, что сразу нужно разобраться с проблемами с пахом и спиной, которые тоже не давали мне покоя. Если я был готов пропустить столько времени, то нужно было использовать это максимально эффективно.
Сейчас я чувствую себя хорошо. Честно скажу, так хорошо я не чувствовал себя лет 10. Сейчас я могу спокойно встать с кровати, завязать шнурки или поиграть с детьми. Вернулся к нормальной жизни», — приводит слова Сибрука The Athletic.
Тренер «Чикаго»: надеюсь, Сибрук снова станет защитником первой-второй пары
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