Мироманов — о возвращении в Россию: поехал домой, чтобы выйти на новый уровень

Защитник ХК «Сочи» Даниил Мироманов объяснил решение вернуться в Россию из заграничного турне, а также рассказал, почему решил сменить амплуа. До 18 лет хоккеист играл в нападении.
«Как-то приехал потренироваться у Игоря Ларионова в летнем лагере. Во время местного турнира было много нападающих, но мало защитников, и Игорь Николаевич мне предложил попробовать в обороне, чтобы было больше игрового времени.
Он увидел во мне перспективы атакующего защитника: рослого игрока с хорошим пасом. И начал помогать мне в развиваться в этом направлении. В 18 лет поменять амплуа — безумный и дерзкий шаг, но я до сих пор считаю, что это было лучшее решение в моей жизни.
Когда поступило предложение играть в России — долго не задумывался. Я поехал домой, чтобы выйти на новый уровень и показывать свой лучший хоккей в каждой встрече», — приводит слова Мироманова пресс-служба КХЛ.
- 13 ноября 2020
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