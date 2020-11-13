Мироманов — о возвращении в Россию: поехал домой, чтобы выйти на новый уровень

Защитник ХК «Сочи» Даниил Мироманов объяснил решение вернуться в Россию из заграничного турне, а также рассказал, почему решил сменить амплуа. До 18 лет хоккеист играл в нападении.



«Как-то приехал потренироваться у Игоря Ларионова в летнем лагере. Во время местного турнира было много нападающих, но мало защитников, и Игорь Николаевич мне предложил попробовать в обороне, чтобы было больше игрового времени.



Он увидел во мне перспективы атакующего защитника: рослого игрока с хорошим пасом. И начал помогать мне в развиваться в этом направлении. В 18 лет поменять амплуа — безумный и дерзкий шаг, но я до сих пор считаю, что это было лучшее решение в моей жизни.



Когда поступило предложение играть в России — долго не задумывался. Я поехал домой, чтобы выйти на новый уровень и показывать свой лучший хоккей в каждой встрече», — приводит слова Мироманова пресс-служба КХЛ.

Мироманов — единственный россиянин в топ-10 защитников-бомбардиров КХЛ