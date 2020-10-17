Мироманов — единственный россиянин в топ-10 защитников-бомбардиров КХЛ

Защитник «Сочи» Даниил Мироманов, набиравший результативные баллы в последних восьми из девяти игр, заработал 11 (2+9) очков в 15 матчах.
Таким образом, Мироманов — второй в списке лучших защитников-бомбардиров Континентальной хоккейной лиги. На два очка защитник «леопардов» отстает от хоккеиста «Йокерита» Микко Лехтонена.
Кроме того, Мироманов — лучший бомбардир «Сочи». Он опережает партнёра по команде Сергея Шмелёва на два балла.
В матче с «Амуром» 23-летний защитник отдал голевую передачу. Встреча проходила на стадионе «Большой» и завершилась со счётом 4:3.
В конце первого периода Олег Погоришный вывел хозяев вперёд. В начале второго игрового отрезка Погоришный оформил дубль, ему ассистировали Мальте Стрёмвалль и Маркус Нильссон. В середине периода Кирилл Рассказов с передач Александра Кузнецова и Артура Гиздатуллина отыграл одну шайбу. За 8 секунд до конца игрового отрезка Владислав Ушенин сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Александр Горшков и Вячеслав Ушенин. На 50-й минуте встречи хабаровчане и вовсе вышли вперёд усилиями Владимира Бутузова. Результативную передачу отдал Наиль Якупов. Спустя четыре минуты Ере Карьялайнен сравнял счёт. Победный буллит реализовал Денис Голубев.
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