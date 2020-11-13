Фетисов: не верю, что у команд КХЛ в ближайшей перспективе будут равные возможности

Депутат Госдумы и олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о проблеме неравенства клубов в КХЛ.



«Проблема нашего хоккея — нежелание широко обсуждать проблемы, сложившуюся ситуацию. ФХР и КХЛ — полузакрытые организации, и механизм принятия решений в них не до конца понятен. Президент ФХР много лет говорил о наличии программы развития хоккея в нашей стране. Выяснилось, что она разработана лишь недавно…



В НХЛ, как известно, есть система драфта, выравнивающая уровень клубов: худшая команда каждый год берёт лучшего новичка. Когда мы разрабатывали основы будущей хоккейной лиги, подобный принцип закладывался, равно как и жёсткий потолок зарплат с целью выравнивания уровня команд.



КХЛ сейчас декларирует введение жёсткого потолка. Однако я не верю, что у команд в ближайшей перспективе будут равные возможности. Все в хоккейном мире понимают, что зарплаты у игроков топ-клубов совсем другие, а не те, что официально объявляют.



Разве нормально, когда многими процессами в лиге рулят агенты? Поменять ситуацию могут только сильные люди, которые понимают, что купленный результат ничего не стоит», — приводит слова Фетисова «Большой спорт».

Фетисов: не знаю, смог бы сейчас Кучеров пробиться в тот же ЦСКА