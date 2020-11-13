Райан: должен был стать ветераном на льду для молодых, но испытывал панические атаки

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Бобби Райан поделился воспоминаниями о том, как был выведен из состава «Оттавы Сенаторз».



20 ноября 2019 года в преддверии матча с «Ред Уингз» стало известно, что Райан пройдёт программу помощи игрокам НХЛ.



Хоккеист пропустил несколько месяцев из-за лечения от алкогольной зависимости.



«Бывают моменты, когда тренеры и менеджмент понимают, что ребята собираются выпить немного пива или что-то ещё. И я всегда был одним из ребят, которые так поступают, гулял с парнями, ужинал. Я думаю, это то, что ты должен делать в молодой команде.



До встречи оставалось три дня, ребята пошли на матч «Детройт Лайонс». Я не пошёл на матч, у меня были другие дела. При этом я встретил всех за ужином, выпил. Это был ещё один из тех вечеров, когда все идут домой, а я думаю: «Куда ещё я пойду? Что ещё я сделаю?»



Утром я проснулся в своей комнате, всё было нормально, я благополучно добрался до дома. Проблем не было. Я пришёл на арену, должен был пропотеть. Но знал, что на самом деле не смогу этого сделать. Здесь нечего говорить. Я подумал: «Эти дни становятся привычкой». Эти дни длятся два или три дня. Ты делаешь это три раза в месяц. Но ты не можешь делать это.



На тот момент я уже пытался справиться с некоторыми вещами. Пытался кое-что прекратить… уже работал с терапевтом. Я чувствовал не только вину и стыд за то, что я должен был стать ветераном на льду для этих молодых парней и приходить на работу, но и тревогу, испытывал панические атаки.



Всё произошло на льду, и, к счастью, произошло очень тихо. Вокруг никого не было, кроме помощника тренера, и я просто сказал: «Я должен идти. Я ухожу со льда, прямо сейчас пойду куда-нибудь». Наверное, это было самое трудное и лучшее решение, которое я принял в то время», – приводит слова Райана The Athletic.

Райан — о выкупе контракта: разговор с Дорионом продлился минуту. Мне было нечего сказать