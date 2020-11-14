Свитов: не могу сказать, что скучаю по хоккею. За 20 лет наигрался вдоволь

Нападающий Александр Свитов, объявивший о завершении карьеры, рассказал о причинах своего решения.
«Знаете, я вообще не могу сказать, что я прямо скучаю по хоккею. Наигрался вдоволь и получил удовольствие за те 20 лет, что выступал на высоком уровне. Когда-то всё равно приходится заканчивать. А сейчас, раз сложилась такая ситуация с ковидом, для меня где-то даже хорошо, что не надо куда-то ездить и сидеть на жёстких карантинах. Дай бог, чтобы у хоккеистов, тренеров и персонала команд, которые сейчас в гуще событий, всё было хорошо и здоровье их не подводило. Надеюсь, всё это пройдёт и лига станет стабильно играть, избегая переносов или отмен матчей.
Думаю, хватит уже. Болячки надо залечивать. И постоянные травмы надоели. К тому же стоит уделять больше времени семье, детям. Когда решил заканчивать карьеру? Мысли были уже по окончании прошлого сезона. Думал ещё годик поиграть. Но, как начался карантин и затянулось время с поиском клуба, я пришёл к решению заканчивать.
В начале сентября мой агент Юрий Николаев говорил о варианте с «Авангардом»? Тогда кто-то вместо меня «закончил» уже мою карьеру. Но я об этом не объявлял и окончательного решения тогда не принял. В тот момент кто-то поспешил отправить меня на пенсию», — приводят слова Свитова «Известия».
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