Хуснутдинов: понравилось работать с Ларионовым. На МЧМ в Канаду едем за первым местом

Нападающий СКА и сборной России Марат Хуснутдинов поделился ожиданиями от предстоящего молодёжного чемпионата мира.

«Первым делом, мы туда ехали побеждать. И мы справились с этой задачей. Отличный турнир, мне удалось почувствовать партнёров. Спасибо Федерации хоккея России за то, что она отправила на турнир молодёжный состав. Мы смогли доказать то, что можем играть против мужиков. Я очень рад тому, что мы съездили туда.

Готов ли к продолжительному тренировочному лагерю молодёжной сборной в ноябре? Конечно, готов! Нам нужно почувствовать связки, отработать игру в неравных составах и поехать в Канаду полностью готовой командой. Шансы выиграть у нас хорошие. У нас отличный коллектив, мы здорово подходим друг другу. Я не могу оценивать наши шансы, но мы едем в Канаду только за первым местом. Будем стараться.

Впечатления от работы с Игорем Ларионовым? Отличные! Мне очень понравилось с ним работать. Я испытал непередаваемые эмоции! Он был великим игроком. Игорь Николаевич знает, что подсказать, что подходит игрокам. Работа с таким человеком для меня стала непередаваемым опытом», — приводит слова Хуснутдинова Allhockey.Ru.