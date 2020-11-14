Хуснутдинов: понравилось работать с Ларионовым. На МЧМ в Канаду едем за первым местом

Нападающий СКА и сборной России Марат Хуснутдинов поделился ожиданиями от предстоящего молодёжного чемпионата мира.
«Первым делом, мы туда ехали побеждать. И мы справились с этой задачей. Отличный турнир, мне удалось почувствовать партнёров. Спасибо Федерации хоккея России за то, что она отправила на турнир молодёжный состав. Мы смогли доказать то, что можем играть против мужиков. Я очень рад тому, что мы съездили туда.
Готов ли к продолжительному тренировочному лагерю молодёжной сборной в ноябре? Конечно, готов! Нам нужно почувствовать связки, отработать игру в неравных составах и поехать в Канаду полностью готовой командой. Шансы выиграть у нас хорошие. У нас отличный коллектив, мы здорово подходим друг другу. Я не могу оценивать наши шансы, но мы едем в Канаду только за первым местом. Будем стараться.
Впечатления от работы с Игорем Ларионовым? Отличные! Мне очень понравилось с ним работать. Я испытал непередаваемые эмоции! Он был великим игроком. Игорь Николаевич знает, что подсказать, что подходит игрокам. Работа с таким человеком для меня стала непередаваемым опытом», — приводит слова Хуснутдинова Allhockey.Ru.
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