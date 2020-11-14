Сибрук: я не закончил играть в хоккей, всё ещё чувствую себя молодым

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук рассказал, что восстановился после нескольких перенесённых операций и не собирается завершать карьеру.

«Чувствую, что мне снова 19 лет и я пытаюсь попасть в команду. Катаюсь на коньках, восстанавливаюсь и работаю над разными мелочами. Просто пытаюсь подготовиться, вернуть гибкость, что некоторое время было проблемой, и катание. В последние 2–3 недели очень хорошо чувствовал себя на льду… Это было невероятно.

С нетерпением жду тренировочного лагеря. Рад возможности вернуться и показать всем, на что я способен. Я ещё не закончил играть в хоккей. Понимаю, что 35 лет в спортивном мире – это возраст. Но не ощущаю себя старым, всё ещё чувствую себя молодым», – приводит слова Сибрука The Athletic.