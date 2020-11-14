Райан Спунер пропустит матч с «Барысом» из-за проблем с визой
Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» из-за визовых проблем, сообщает пресс-служба белорусского клуба в «Телеграме».
«Райан Спунер из-за визовых проблем был вынужден вернуться в Минск сразу после матча с «Амуром». Тем не менее в ближайших домашних встречах нападающий вернётся в состав», — говорится в сообщении минского клуба.
В минувшем сезоне 28-летний канадский нападающий в 16 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «–2» и 12 минутах штрафного времени.
Матч «Барыс» — «Динамо» Мн состоится завтра, 15 ноября, в Нур-Султане на «Барыс-Арене». Начало встречи — в 14:30 мск.
Экс-защитник «Каролины» Райан Мёрфи перешёл в минское «Динамо»
- 14 ноября 2020
-
13:26
-
12:52
-
12:45
-
11:50
-
11:18
-
10:57
-
10:45
-
10:32
-
09:43
-
08:40
-
08:24
-
02:21
-
00:04
- 13 ноября 2020
-
23:20
-
22:55
-
22:39
-
22:25
-
22:03
-
21:44
-
21:31
-
21:11
-
20:50
-
20:20
-
19:43
-
19:27
-
18:51
-
18:50
-
18:43
-
18:35
-
18:24
-
17:50
-
17:41
-
17:40
-
17:15
-
16:55
Партнерский контент