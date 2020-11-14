Райан Спунер пропустит матч с «Барысом» из-за проблем с визой

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» из-за визовых проблем, сообщает пресс-служба белорусского клуба в «Телеграме».

«Райан Спунер из-за визовых проблем был вынужден вернуться в Минск сразу после матча с «Амуром». Тем не менее в ближайших домашних встречах нападающий вернётся в состав», — говорится в сообщении минского клуба.

В минувшем сезоне 28-летний канадский нападающий в 16 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «–2» и 12 минутах штрафного времени.

Матч «Барыс» — «Динамо» Мн состоится завтра, 15 ноября, в Нур-Султане на «Барыс-Арене». Начало встречи — в 14:30 мск.