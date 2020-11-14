Бурмистров: «Нефтехимик» – хорошая, боевая команда. Будет непростая игра

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

«Нефтехимик» – хорошая, боевая команда. У них работоспособный коллектив, который будет бегать, трудиться. Сегодня будет непростая встреча — татарстанское, «нефтяное» дерби. Чем сегодняшняя игра будет отличаться от прошлого матча с «Нефтехимиком»? Думаю, матч будет таким же упорным. Обе команды будут биться. А главное для меня – держать клюшку на льду.

Как правильно распределить силы, когда идёт несколько матчей через день с хорошими соперниками? Об этом даже не стоит думать. Сейчас середина сезона, силы у нас есть и экономить их не надо. Нужно выходить, биться, работать», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба клуба.

Матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» состоится сегодня, 14 ноября, в Нижнекамске. Начало — в 17:00 мск.