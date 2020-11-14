Тренер «Ак Барса»: хотим показать качественную игру и высокий командный дух

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

«Сыграли много матчей с «Нефтехимиком» и в плей-офф, и на предсезонке. В этом сезоне будет уже третья игра. Мы хорошо знаем друг друга, но в первую очередь отталкиваемся от своей игры. «Ак Барс» старается в каждом матче действовать в наступательной манере. Сегодня хотим показать качественную игру, хорошее движение и высокий командный дух.

Это неуступчивый соперник. Все матчи с «Нефтехимиком» напряжённые и интересные, игроки всегда мотивированы в дерби. Разобрали прошедший матч и готовы к сегодняшнему. У «Ак Барса» непростой отрезок? Мы готовы к каждому матчу на 100%. Придерживаемся календаря и стараемся показать наш хоккей в каждом матче», — приводит слова Перова пресс-служба.

Матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» состоится сегодня, 14 ноября, в Нижнекамске. Начало — в 17:00 мск.