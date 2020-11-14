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Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение кряду, в овертайме уступив «Автомобилисту»

Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение кряду, в овертайме уступив «Автомобилисту»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

на 3-й минуте встречи Геннадий Столяров с передач Джордана Мюррея и Кристапса Зиле вывел хозяев вперёд. Через пять минут Никита Трямкин сравнял счёт, забросив в меньшинстве. Тем не менее спустя 32 секунды рижане вновь вырвались вперёд — шайбу забросил Кристапс Зиле с передач Микса Индрашиса и Лауриса Дарзиньша, реализовав численное большинство. На 26-й минуте встречи Дэн Секстон во второй раз сравнял счёт в матче. Ему ассистировали Питер Холланд и Станислав Бочаров. Победную шайбу в овертайме забросил Алексей Макеев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Автомобилист» проведёт с казанским «Ак Барсом». «Динамо» сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар». Оба матча состоятся 16 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2020, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Столяров (Мюррей, Зиле) – 02:52' (5x5)   1:1 Трямкин – 07:39' (4x5)   2:1 Зиле (Индрашис, Дарзиньш) – 08:11' (5x4)   2:2 Секстон (Холланд, Бочаров) – 25:51' (5x5)   2:3 Макеев (Дженовей, Мэйсек) – 64:35' (4x3)
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