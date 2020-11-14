Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение кряду, в овертайме уступив «Автомобилисту»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
на 3-й минуте встречи Геннадий Столяров с передач Джордана Мюррея и Кристапса Зиле вывел хозяев вперёд. Через пять минут Никита Трямкин сравнял счёт, забросив в меньшинстве. Тем не менее спустя 32 секунды рижане вновь вырвались вперёд — шайбу забросил Кристапс Зиле с передач Микса Индрашиса и Лауриса Дарзиньша, реализовав численное большинство. На 26-й минуте встречи Дэн Секстон во второй раз сравнял счёт в матче. Ему ассистировали Питер Холланд и Станислав Бочаров. Победную шайбу в овертайме забросил Алексей Макеев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Автомобилист» проведёт с казанским «Ак Барсом». «Динамо» сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар». Оба матча состоятся 16 ноября.
- 14 ноября 2020
-
20:25
-
20:05
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:35
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:12
-
19:07
-
18:44
-
17:55
-
17:16
-
16:42
-
16:24
-
15:48
-
15:38
-
15:15
-
15:01
-
14:37
-
14:29
-
14:03
-
13:50
-
13:26
-
12:52
-
12:45
-
11:50
-
11:18
-
10:57
-
10:45
-
10:32
-
09:43
-
08:40