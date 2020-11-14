Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение кряду, в овертайме уступив «Автомобилисту»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась в овертайме со счётом 3:2.



на 3-й минуте встречи Геннадий Столяров с передач Джордана Мюррея и Кристапса Зиле вывел хозяев вперёд. Через пять минут Никита Трямкин сравнял счёт, забросив в меньшинстве. Тем не менее спустя 32 секунды рижане вновь вырвались вперёд — шайбу забросил Кристапс Зиле с передач Микса Индрашиса и Лауриса Дарзиньша, реализовав численное большинство. На 26-й минуте встречи Дэн Секстон во второй раз сравнял счёт в матче. Ему ассистировали Питер Холланд и Станислав Бочаров. Победную шайбу в овертайме забросил Алексей Макеев.

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Следующую встречу «Автомобилист» проведёт с казанским «Ак Барсом». «Динамо» сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар». Оба матча состоятся 16 ноября.