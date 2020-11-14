Крикунов: «Динамо» стало работать по новой. В ближайшее время выберемся из этого состояния

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги домашней встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).



«Больше обидно за отменённый гол Яшкина, он там в падении хорошо сыграл. Но правила есть правила. Не знаю, насколько это было правильно.



Не хватает нам физических сил. Из шести недель мы всего две готовились к сезону. Две недели игроки провели в карантине, потом все переболели ещё по две недели. Так получилось, что тренировались мы всего две недели. Сейчас не хватает нас на третий период. Начали мы уже работать по новой, чтобы подтянуть этот момент. В ближайшее время мы выберемся из этого состояния. Мы специально работаем над тем, чтобы таких третьих периодов не было.



Наши вратари не так много пропускают. По пять, шесть, семь они не пропускают. Две-три шайбы получается. А вот забивать мы стали меньше, в этом есть проблема.



Тарасов пропустит 10 дней, Лямин сыграет в следующем матче», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Гол Сошникова в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» волевую победу над московским «Динамо»