Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лямся: Амиров травмирован. Сложно сказать, сколько он пропустит

Лямся: Амиров травмирован. Сложно сказать, сколько он пропустит
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о состоянии нападающего уфимцев Родиона Амирова.

«Амиров травмирован, поэтому не играет. Сложно сказать, сколько он пропустит, но я надеюсь, что завтра уже будет тренироваться», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что в начале ноября Амиров, выступая за сборную России на Кубке Карьяла, забросил шайбу в каждом из трёх матчей турнира, которые стали для него первыми в составе команды. Таким образом, Амиров установил национальный рекорд.

«Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась в овертайме со счётом 4:3. Амиров не попал в заявку на матч.

Родион Амиров, открыв счёт в матче с командой Чехии, установил рекорд сборной России
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020