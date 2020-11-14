Лямся: Амиров травмирован. Сложно сказать, сколько он пропустит
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о состоянии нападающего уфимцев Родиона Амирова.
«Амиров травмирован, поэтому не играет. Сложно сказать, сколько он пропустит, но я надеюсь, что завтра уже будет тренироваться», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что в начале ноября Амиров, выступая за сборную России на Кубке Карьяла, забросил шайбу в каждом из трёх матчей турнира, которые стали для него первыми в составе команды. Таким образом, Амиров установил национальный рекорд.
«Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась в овертайме со счётом 4:3. Амиров не попал в заявку на матч.
Родион Амиров, открыв счёт в матче с командой Чехии, установил рекорд сборной России
- 14 ноября 2020
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:35
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:12
-
19:07
-
18:44
-
17:55
-
17:16
-
16:42
-
16:24
-
15:48
-
15:38
-
15:15
-
15:01
-
14:37
-
14:29
-
14:03
-
13:50
-
13:26
-
12:52
-
12:45
-
11:50
-
11:18
-
10:57
-
10:45
-
10:32
-
09:43
-
08:40
-
08:24
-
02:21
Партнерский контент