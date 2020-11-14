Лямся: Амиров травмирован. Сложно сказать, сколько он пропустит

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о состоянии нападающего уфимцев Родиона Амирова.



«Амиров травмирован, поэтому не играет. Сложно сказать, сколько он пропустит, но я надеюсь, что завтра уже будет тренироваться», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, что в начале ноября Амиров, выступая за сборную России на Кубке Карьяла, забросил шайбу в каждом из трёх матчей турнира, которые стали для него первыми в составе команды. Таким образом, Амиров установил национальный рекорд.



«Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась в овертайме со счётом 4:3. Амиров не попал в заявку на матч.

Родион Амиров, открыв счёт в матче с командой Чехии, установил рекорд сборной России