Ставровский — о матче с ЦСКА: какие комментарии? Счёт 0:7 — вот и все комментарии

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (0:7).



«Какие тут комментарии? Счёт 0:7 – вот и все комментарии. Комментировать сегодня нечего, к сожалению», — приводит слова Ставровского пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Московский ЦСКА разгромил «Сочи». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 7:0. На девятой минуте первого периода Константин Окулов с передач Артёма Блажиевского и Максима Мамина вывел хозяев вперёд. Спустя всего три минуты Антон Слепышев увеличил преимущество столичной команды. Ему ассистировали Марио Кемпе и Артём Блажиевский. На шестой минуте второго игрового отрезка Сергей Андронов с передач Класа Дальбека и Никиты Коростелёва сделал счёт 3:0. В третьем периоде сначала Егор Афанасьев, а затем Мэт Робинсон довели счёт до разгромного. В середине игрового отрезка Сергей Андронов оформил дубль. Точку в матче поставил Никита Коростелёв. Шат-аут оформил Ларс Юханссон.

ЦСКА всухую разгромил «Сочи», забросив семь шайб