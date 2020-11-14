Никитин: молодёжь ЦСКА уверенно сыграла, Юханссон «подчистил»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги встречи с «Сочи» (7:0).



«Вся команда сыграла сегодня ровно. Молодёжь уверенно действовала, Ларс подчистил», — приводит слова Ставровского пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Московский ЦСКА разгромил «Сочи». Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 7:0. На девятой минуте первого периода Константин Окулов с передач Артёма Блажиевского и Максима Мамина вывел хозяев вперёд. Спустя всего три минуты Антон Слепышев увеличил преимущество столичной команды. Ему ассистировали Марио Кемпе и Артём Блажиевский. На шестой минуте второго игрового отрезка Сергей Андронов с передач Класа Дальбека и Никиты Коростелёва сделал счёт 3:0. В третьем периоде сначала Егор Афанасьев, а затем Мэт Робинсон довели счёт до разгромного. В середине игрового отрезка Сергей Андронов оформил дубль. Точку в матче поставил Никита Коростелёв. Шат-аут оформил Ларс Юханссон.

ЦСКА всухую разгромил «Сочи», забросив семь шайб