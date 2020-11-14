Тихонов: игроки «Ак Барса» очень много удалялись — надо отменить нашу бригаду меньшинства

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:2).



«Тяжёлый матч. С «Нефтехимиком» у нас всегда так — очень много удалений. Надо отменить нашу бригаду меньшинства.



С чем связано большое количество удалений? Да, это наша проблема. Из-за удалений сбивается ритм матча. Сейчас мы должны исправить эту ошибку и играть более грамотно, чисто, но при этом и жёстко.



За счёт чего преобразил свою игру? У нас очень хороший состав. Везде мастера, все умеют играть в хоккей. Мои партнёры Доус и Да Коста могут и забить, и отдать. Пока у нас хорошая связка, мы создаём моменты, но, думаю, мы можем играть лучше. Сейчас нам нельзя расслабляться, мы должны играть агрессивнее», — приводит слова Тихонова пресс-служба казанцев.

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