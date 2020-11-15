Александров — о 0:7: сложно подобрать слова. Хочу извиниться перед болельщиками
Защитник «Сочи» Юрий Александров прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:7). У подопечных Евгения Ставровского эта неудача стала четвёртой в последних пяти матчах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.
«Сложно подобрать слова после такого поражения. В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками. Соперник наказал нас за ошибки, печально. У нас были моменты во втором периоде, могли реализовать «один в ноль», бросали из убойных позиций, но случилось то что случилось», – цитирует Александрова пресс-служба клуба.
Следующую встречу ЦСКА проведёт 16 ноября с ярославским «Локомотивом». В свою очередь «Сочи» 19 ноября встретится с минским «Динамо».
Ставровский — о матче с ЦСКА: какие комментарии? Счёт 0:7 — вот и все комментарии
- 15 ноября 2020
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:04
- 14 ноября 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:16
-
22:53
-
22:40
-
22:15
-
21:55
-
21:33
-
21:17
-
20:25
-
20:05
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:35
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:12
-
19:07
-
18:44
-
17:55
-
17:16
-
16:42
-
16:24
-
15:48
-
15:38
-
15:15
Партнерский контент