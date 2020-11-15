Александров — о 0:7: сложно подобрать слова. Хочу извиниться перед болельщиками

Защитник «Сочи» Юрий Александров прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:7). У подопечных Евгения Ставровского эта неудача стала четвёртой в последних пяти матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.

«Сложно подобрать слова после такого поражения. В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками. Соперник наказал нас за ошибки, печально. У нас были моменты во втором периоде, могли реализовать «один в ноль», бросали из убойных позиций, но случилось то что случилось», – цитирует Александрова пресс-служба клуба.

Следующую встречу ЦСКА проведёт 16 ноября с ярославским «Локомотивом». В свою очередь «Сочи» 19 ноября встретится с минским «Динамо».