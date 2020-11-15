Да Коста — о победе: снова не лучшая игра в исполнении «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.

«Снова не лучшая игра в исполнении «Ак Барса». Хорошо, что мы всё-таки сумели найти путь к победе. Мой гол? Мы пытались перепасовывать шайбу, она отскочила ко мне, я бросил и забил. В прошлой игре мы редко бросали в большинстве, сегодня попытались исправить ситуацию. Сегодня мы вновь не очень хорошо играли в большинстве, но сумели забить, это хорошо», – цитирует Да Косту пресс-служба КХЛ.

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». «Нефтехимик» сыграет с московским «Динамо». Оба матча состоятся 16 ноября.