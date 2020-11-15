Каменский — о молодёжке: у нас не должно быть шапкозакидательских настроений

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением об успешном выступлении молодёжной сборной России на Кубке Карьяла.

«Был уверен, что молодёжка точно не провалит экзамен, но не ожидал, что результат будет стопроцентным. Всё-таки впервые в истории нашего хоккея на взрослый турнир поехала молодёжная сборная – и тут такой дебют.

Это наш общий успех – КХЛ, МХЛ и ФХР. Не нужно забывать, что 24 хоккеиста команды получили своё игровое образование по программе «Сириус», с ними много работали в МХЛ, привлекали к играм КХЛ. Кстати, думаю, теперь понятно, насколько правильным было решение КХЛ запустить свой сезон, несмотря на все объективные опасения, связанные с эпидемией.

В то же время у нас не должно быть шапкозакидательских настроений. Не все молодые правильно воспринимают высокие оценки, у кого-то начинает кружиться голова. Нужно понимать, что сделан только первый шаг и главный для них турнир года – чемпионат мира в Канаде – ещё впереди», – цитирует Каменского Russia-Hockey.