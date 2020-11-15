Потапов — о матче с «Амуром»: оценка игры? Двойка!

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).
«Оценка игры? Двойка! Начали не очень хорошо в первом периоде, пропустили очень много контратак. Во втором периоде опять же из-за нашей ошибки соперник нас наказал. Попытались вернуться в игру, были рядом, но не удалось.
Если смотрели первый период, то в первом большинстве шайба рядышком летала, но не удалось забить. Я думаю, что разберём. Чисто невезение, потом немного сумбурно стали действовать — хотели сравнять счёт. Может быть, это как-то повлияло. И вообще не очень здорово играть без зрителей, даже на чужой площадке, ненастоящая игра.
На раннее начало матча никто не обращал внимания, все должны были выйти с первого периода играть. Ещё если учесть, что мы сдавали мазок, пришлось встать пораньше, то мы уже проснулись к этому времени», — цитирует Потапова пресс-служба КХЛ.
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