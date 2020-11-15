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Архипов: «Амур» показал характер. Играли кость в кость и добились результата

Архипов: «Амур» показал характер. Играли кость в кость и добились результата
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Дмитрий Архипов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1).

«Поставлю команде четыре с плюсом за эту игру. Неплохо действовали, мы показали характер, играли кость в кость, и добились результата. Работали по тренерскому заданию», — цитирует Архипова пресс-служба КХЛ.

Счёт был открыт на 18-й минуте матча усилиями четвёртой тройки нападения хозяев. Хабаровчане подловили соперника на контратаке, воспользовавшись грубым обрезом со стороны «ястребов». Владимир Михасёнок влетел в зону и сделал скидку назад, Дмитрий Архипов с кистей резко бросил по воротам — Шимон Грубец не удержал шайбу, и она заползла за линию ворот. 27-летний Архипов находится на просмотре в дальневосточном клубе.

Дмитрий Архипов в дебютном матче за «Амур» забросил шайбу в ворота «Авангарда»
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