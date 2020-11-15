Заварухин: эта победа нужна была «Сибири» как воздух

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:2).

«Поздравляю ребят и болельщиков с победой, она была нужна нам как воздух. Сегодня в третьем периоде где-то неуверенно сыграли и в начале пропустили ненужные голы — должны были по-другому сыграть. Надеюсь, победа придаст нам уверенности. По Красоткину сейчас вопрос, наверное, к доктору. Он поедет на обследование и посмотрим, что будет дальше.

Гуркин сегодня постоянно подключался на позиции четвёртого нападающего? Мы на каждой игре просим, чтобы защитник подключался четвёртым и помогал нападающим в атаке — этого требует современный хоккей. Сегодня это удалось, и это здорово. Надеюсь, эти подключения будут идти не во вред обороне.

Стоит ли ждать появления Демидова в следующей игре? Я бы хотел, чтобы он сыграл, но посмотрим, как он будет выглядеть завтра. Не просто так его брали, понимаем, где должен играть Николай.

Согласен ли, что Руохома и Пуустинен по отдельности неэффективны? Пока не смотрел видео и не могу сказать, эффективны они или нет. В принципе, они неплохо играли. И звено Романцева неплохо сыграло: было движение, были моменты. Олег Ли создавал много моментов, и Пуустинен хорошую передачу на Романцева отдал. Здорово, что они забили гол. Будем пробовать разные сочетания, чтобы это было на пользу команде.

«Сибирь» сегодня была тяжеловата? Мы за 6 дней сыграли 3 матча, и это тоже немаловажный фактор. Многие команды приезжают к нам на первую игру и начинают турне. Психологию никто не отменял, это довольно тонкая штука.

Будем ли подключать Овчинникова к игре в большинстве? Неплохой парень, но пока сыграл одну смену сегодня, чтобы почувствовал немного другой хоккей. Будем смотреть его, он может хорошо сыграть в атаке», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.