Пуустинен: проблемы «Сибири» позади, мы встали на свою волну

Нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:2).
«Отличные эмоции после победы. Две игры после перерыва мы провалили, сейчас надо было реабилитироваться. Хотели победить давно, но сегодня это сработало. Игра порознь с Руохомаа? Я считаю это случайность, что мы оказались вместе в момент гола. Решение тренера прежде всего, он изначально предполагал, что мы будем играть сегодня отдельно.
Как сказалась продуктивная работа в паузе? Хороший вопрос. У нас есть тенденция, когда мы имеем определённые проблемы после перерыва, но сейчас всё позади. Мы встали на свою волну и будем показывать только лучшую сторону самих себя», – передаёт слова Пуустинена корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 15 ноября 2020
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