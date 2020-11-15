Шарангович — о 4:1 с «Барысом»: игра сложилась хорошо, взяли шесть очков на выезде

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).

«Игра сложилась хорошо для нас, выиграли. Самое главное, что взяли шесть очков на выезде, где встретились с хорошими командами, которые хорошо сопротивлялись. Сегодня же мы полностью выполняли тренерскую установку, старались поменьше ошибаться, забили нужные голы, которые привели к победе.

100% очков на выезде? Когда у нас была пауза в десять дней, тренерский штаб составили программу, нас погоняли, все восстановились, набрали форму после коронавируса, карантина. Ребята вышли готовыми на упорные игры, полностью выполняли установку и показали игру как в начале сезона. Если и дальше будем продолжать, то всё будет хорошо.

Отсутствие Крэйга на скамейке? У нас была с ним связь, мы смотрели видео. Это большая заслуга, что он нам помогал. Также хочу отметить и Михаила Грабовского, и Павла Перепихина, и Андрея Мезина, которые провели хорошую работу. Они постоянно подсказывали на скамейке, в раздевалке. Ждём возвращения Крэйга.

Удаление за неспортивное поведение? После броска шайба осталась за воротами, я её взял и чуть-чуть подержал, после вернул на место. Судьи решили, что я её откинул, и наказали меня», — сказал Шарангович на послематчевой пресс-конференции.