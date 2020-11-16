Вратарь «Сибири» Антон Красоткин получил травму в матче с «Металлургом»

Вчера, 15 ноября, в матче с «Металлургом» повреждение нижней части тела получил вратарь «Сибири» Антон Красоткин, сообщается на официальном сайте новосибирской команды в «Твиттере».



«Медицинское обследование показало, что на восстановление хоккеисту потребуется 2-3 недели.



Желаем Антону скорейшего возвращения на лёд!» — говорится в сообщении.



Напомним, что «Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Николая Заварухина. На 27-й минуте при счёте 1:0 в пользу сибиряков Антон Красоткин был заменён на Харри Сятери.



Красоткин в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах и пропустил 18 шайб.

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