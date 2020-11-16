Вратарь «Сибири» Антон Красоткин получил травму в матче с «Металлургом»
Вчера, 15 ноября, в матче с «Металлургом» повреждение нижней части тела получил вратарь «Сибири» Антон Красоткин, сообщается на официальном сайте новосибирской команды в «Твиттере».
«Медицинское обследование показало, что на восстановление хоккеисту потребуется 2-3 недели.
Желаем Антону скорейшего возвращения на лёд!» — говорится в сообщении.
Напомним, что «Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Николая Заварухина. На 27-й минуте при счёте 1:0 в пользу сибиряков Антон Красоткин был заменён на Харри Сятери.
Красоткин в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах и пропустил 18 шайб.
Минское «Динамо» всухую разгромило «Сибирь». Красоткин пропустил три шайбы за 45 секунд
- 16 ноября 2020
-
10:20
-
09:46
-
09:29
-
08:40
- 15 ноября 2020
-
23:35
-
22:17
-
21:21
-
20:48
-
20:01
-
19:52
-
18:49
-
18:09
-
17:52
-
17:38
-
17:16
-
17:10
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:08
-
15:04
-
15:02
-
14:59
-
14:10
-
13:45
-
13:10
-
12:39
-
12:35
-
12:18
-
12:11
-
11:50
-
11:10
Партнерский контент