Макдэвид — лучший центральный форвард НХЛ по версии NHL Network, Малкин — 8-й

Эксперты NHL Network составили топ-20 лучших центральных нападающих НХЛ на данный момент.
Первое место занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», вторым стал Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», замкнул тройку лидеров Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
Восьмое место в списке занял форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Натан Маккиннон («Колорадо»)
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
4. Сидни Кросби («Питтсбург»)
5. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)
6. Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»)
7. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»)
8. Евгений Малкин («Питтсбург»)
9. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
10. Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»)
11. Александр Барков («Флорида Пантерз»)
12. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»)
13. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»)
14. Джон Таварес («Торонто»)
15. Райан О′Райлли («Сент-Луис Блюз»)
16. Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»)
17. Стивен Стэмкос («Тампа»)
18. Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»)
19. Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»)
20. Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз»)
- 16 ноября 2020
-
10:48
-
10:20
-
09:46
-
09:29
-
08:40
- 15 ноября 2020
-
23:35
-
22:17
-
21:21
-
20:48
-
20:01
-
19:52
-
18:49
-
18:09
-
17:52
-
17:38
-
17:16
-
17:10
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:08
-
15:04
-
15:02
-
14:59
-
14:10
-
13:45
-
13:10
-
12:39
-
12:35
-
12:18
-
12:11
-
11:50