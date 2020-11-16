Плеканец: Ягр скоро вернётся на лёд после травмы, он может играть до 50 лет

Известный нападающий Томаш Плеканец, выступающий нынче за чешский клуб «Кладно», рассказал, как 48-летний Яромир Ягр готовится продолжить карьеру игрока.



«Яромир должен скоро снова начать играть. Он катается с командой. Насколько я знаю, он близок к возвращению после травмы. Ему 48 лет, он может спокойно играть до 50. Я действительно в это верю. Он слишком любит хоккей. Если у него не будет серьёзной травмы, он будет играть.



В 48 лет он будет не лучшим игроком лиги, но будет одним из хороших. Он по-прежнему будет забивать голы в большинстве, он играет важную роль. Если он в хорошей форме, то у него трудно отобрать шайбу, он здорово её укрывает», — приводит слова Плеканеца TVA Sports.



В прошлом сезоне «Кладно» выступал в чешской Экстралиге, но вылетел в низший дивизион. Ягр в 38 матчах набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-10» и 28 минутах штрафа. 38-летний Плеканец предыдущий сезон играл за «Комету» из Брно, а в этом сезоне набрал 10 (5+5) очков в 8 матчах за «Кладно». Напомним, что сезон-2020/2021 в чешском чемпионате был остановлен из-за коронавируса.

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