Юдин — о пропуске Дацюком матча с «Ак Барсом»: теперь никто из нас не возьмёт автограф

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Автомобилистом».
«Чем силён «Автомобилист»? Хорошая команда с хорошим движением, возглавляемая североамериканским специалистом. Системная команда. Хорошие иностранцы, вратарь, сильные российские игроки: Голышев, Трямкин, Василевский.
Как скажется отсутствие у соперника Павла Дацюка? Может быть, теперь никто из нас не приедет и не будет брать у него автограф.
Принципиален ли этот матч для меня из-за того, что я родом из Нижнего Тагила? Не настолько, насколько для нашей команды выиграть у конкурента и взять два очка», — приводит слова Юдина пресс-служба казанцев.
Матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» состоится сегодня, 16 ноября, на «Татнефть-Арене». Начало матча — в 19:00 мск.
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