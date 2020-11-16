Гайдамак — о переходе в «Авангард»: хотел уехать в Канаду, но границы так и не открыли

Новичок «Омских Ястребов» Всеволод Гайдамак прокомментировал переход в систему омского клуба.

«После драфта в CHL я планировал уехать в Канаду, но, так как границы так и не были открыты, принял решение подписать контракт с «Авангардом». Это одна из лучших в России систем для развития игроков.

Пока мне только рассказывали про Академию, сам я ещё там не был и ничего не видел вживую, но по рассказам мне уже очень нравится это место. В команде знаком с четырьмя игроками, с которыми мы вместе играли в сборной, – это Казачёк, Ганин, Свищёв и Фигурин.

Перед собой ставлю только самые высокие цели – завоевать Кубок Харламова уже в этом сезоне. Планирую пробиваться в первую команду и играть в сборной, но, чтобы попадать и туда, и туда, нужно показывать соответствующую игру в молодёжной команде – буду работать и стараться», — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.