Гайдамак — о переходе в «Авангард»: хотел уехать в Канаду, но границы так и не открыли

Новичок «Омских Ястребов» Всеволод Гайдамак прокомментировал переход в систему омского клуба.
«После драфта в CHL я планировал уехать в Канаду, но, так как границы так и не были открыты, принял решение подписать контракт с «Авангардом». Это одна из лучших в России систем для развития игроков.
Пока мне только рассказывали про Академию, сам я ещё там не был и ничего не видел вживую, но по рассказам мне уже очень нравится это место. В команде знаком с четырьмя игроками, с которыми мы вместе играли в сборной, – это Казачёк, Ганин, Свищёв и Фигурин.
Перед собой ставлю только самые высокие цели – завоевать Кубок Харламова уже в этом сезоне. Планирую пробиваться в первую команду и играть в сборной, но, чтобы попадать и туда, и туда, нужно показывать соответствующую игру в молодёжной команде – буду работать и стараться», — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.
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