Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главе Федерации хоккея Беларуси запретили въезд в Латвию

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Главе Федерации хоккея Беларуси запретили въезд в Латвию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Председатель Федерации хоккея Беларуси, глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков внесён в список невъездных в Латвию наряду с известным кикбоксером Дмитрием Шакутой, сообщает TUT.BY. Такое решение принял министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок. Цитата из классика: «Такой хоккей нам не нужен!»

Вместе с Литвой и Эстонией мы скоро расширим чёрные списки, включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси», — написал Ринкевичс в «Твиттере».

Напомним, Дмитрий Басков и Дмитрий Шакута подозреваются в причастности к резонансному политическому убийству в Минске. 12 ноября в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику.

Источник: директор «Динамо» Басков подозревается в причастности к убийству в Минске
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020