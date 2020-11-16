Главе Федерации хоккея Беларуси запретили въезд в Латвию

Председатель Федерации хоккея Беларуси, глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков внесён в список невъездных в Латвию наряду с известным кикбоксером Дмитрием Шакутой, сообщает TUT.BY. Такое решение принял министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.
«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок. Цитата из классика: «Такой хоккей нам не нужен!»
Вместе с Литвой и Эстонией мы скоро расширим чёрные списки, включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси», — написал Ринкевичс в «Твиттере».
Напомним, Дмитрий Басков и Дмитрий Шакута подозреваются в причастности к резонансному политическому убийству в Минске. 12 ноября в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику.
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