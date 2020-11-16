КХЛ оштрафовала нападающего «Амура» Дмитрия Лугина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал нападающего «Амура» Дмитрия Лугина за эпизод из матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Амур» — «Авангард». Время – 53:04. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Амура» Дмитрия Лугина наказание по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ — подвергнуть денежному штрафу», — указывается в официальном сообщении КХЛ.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.