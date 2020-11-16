Бочаров: рад, что мне наконец-то удалось выручить «Динамо» в тяжёлый момент

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:0).
«Тяжело начали матч, «Нефтехимик» много ловил нас на ошибках. Потом выравняли игру, несколько раз сумели отстоять в меньшинстве, что нам сильно помогло. Забили свои моменты, в начале третьего периода забили ещё один гол. И уже довели матч до победы.
Ключевой сейв, когда отбил атаку «Нефтехимика» «два в один»? Помню этот момент. Пулккинен отдавал передачу Хиетанену, соперник здорово слёта перехватил шайбу, они убежали в контратаку. Если честно, я ждал броска, но он отдал передачу. Рад, что мне наконец-то удалось помочь команде и выручить её в тяжёлый момент. В следующей смене мы уже забили в большинстве.
Надеюсь, что и мне, и всей команде победа прежде всего добавит уверенности. Не можем мы найти свою игру. Надеюсь, сейчас оттолкнёмся от этой встречи и начнём победную серию. Пора нам уже найти свой уровень. Пока у нас идут качели.
Что случилось в овертайме матча с «Салаватом»? Тут обсуждать даже нечего, все всё понимают. Где-то я мог подстраховать получше, где-то Вадик Шипачёв мог быстрее принять решение. Обидно, что этот гол стал ключевым в том матче. Но ничего страшного, двигаемся дальше. Сегодня победили», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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