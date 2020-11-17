Тренер «Витязя» Кравец: дома у нас ничего не получается

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком» (1:3).
«По сравнению с прошлыми тремя матчами команда играла очень хорошо. «Спартак» нанёс за первые два периода всего 8 бросков, но, к сожалению, счёт был не в нашу пользу.
Во втором периоде, считаю, мы переиграли соперника вчистую – и по моментам, и по всему остальному, но тут уже наши нападающие должны реализовывать большинство.
В целом игра с нашей стороны была лучше, чем в последних играх, поэтому надо и дальше работать над всеми моментами и командной игрой. Конечно, за четыре домашних матча забить всего шесть голов – это очень мало.
Мы до конца боролись. Сегодня оба периода команда старалась, не дали «Спартаку» создать много моментов, но, к сожалению, мы не использовали свои моменты. Команда борется, старается. Нам надо показывать игру, которую мы демонстрируем на выезде. По-прежнему дома у нас почти ничего не получается", — приводит слова Кравеца официальный сайт «Спартака».
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