Тренер «Витязя» Кравец: дома у нас ничего не получается

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком» (1:3).

«По сравнению с прошлыми тремя матчами команда играла очень хорошо. «Спартак» нанёс за первые два периода всего 8 бросков, но, к сожалению, счёт был не в нашу пользу.



Во втором периоде, считаю, мы переиграли соперника вчистую – и по моментам, и по всему остальному, но тут уже наши нападающие должны реализовывать большинство.



В целом игра с нашей стороны была лучше, чем в последних играх, поэтому надо и дальше работать над всеми моментами и командной игрой. Конечно, за четыре домашних матча забить всего шесть голов – это очень мало.

Мы до конца боролись. Сегодня оба периода команда старалась, не дали «Спартаку» создать много моментов, но, к сожалению, мы не использовали свои моменты. Команда борется, старается. Нам надо показывать игру, которую мы демонстрируем на выезде. По-прежнему дома у нас почти ничего не получается", — приводит слова Кравеца официальный сайт «Спартака».