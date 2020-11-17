Радулов назвал Маккиннона лучшим хоккеистом мира на данный момент

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов назвал форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона лучшим хоккеистом мира на данный момент.

«Моё личное мнение — это Натан Маккинон из „Колорадо“. Если говорить о наших, то их много. Это и великий Овечкин, и Малкин. Они уже всё выиграли. Молодых много — Панарин, Кучеров, Василевский. Вова Тарасенко. Все в топе. Подрастает новое поколение. Гурьянов выстрелил в „Далласе“. У нас хорошая молодёжь.

Но если отвечать на вопрос объективно, не важно, канадец я или русский, то человек из «Колорадо», играющий под номером 29, на данный момент номер один", — сказал Радулов в эфире «Радио Шансон».

Маккиннон занял пятое место среди лучших бомбардиров лиги, набрав 93 (35+58) очка. Его показатель полезности составил «+13», и он стал лучшим среди нападающих «Колорадо» по среднему игровому времени за матч в регулярке.