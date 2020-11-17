Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Радулов назвал Маккиннона лучшим хоккеистом мира на данный момент

Радулов назвал Маккиннона лучшим хоккеистом мира на данный момент
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов назвал форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона лучшим хоккеистом мира на данный момент.

«Моё личное мнение — это Натан Маккинон из „Колорадо“. Если говорить о наших, то их много. Это и великий Овечкин, и Малкин. Они уже всё выиграли. Молодых много — Панарин, Кучеров, Василевский. Вова Тарасенко. Все в топе. Подрастает новое поколение. Гурьянов выстрелил в „Далласе“. У нас хорошая молодёжь.

Но если отвечать на вопрос объективно, не важно, канадец я или русский, то человек из «Колорадо», играющий под номером 29, на данный момент номер один", — сказал Радулов в эфире «Радио Шансон».

Маккиннон занял пятое место среди лучших бомбардиров лиги, набрав 93 (35+58) очка. Его показатель полезности составил «+13», и он стал лучшим среди нападающих «Колорадо» по среднему игровому времени за матч в регулярке.

Макдэвид — лучший центральный форвард НХЛ по версии NHL Network, Малкин — 8-й
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020