Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бардаков: у «Витязя» шесть голов за четыре матча. Нам за один матч столько надо забивать

Бардаков: у «Витязя» шесть голов за четыре матча. Нам за один матч столько надо забивать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Витязя» Захар Бардаков прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3), которое стало для подмосковной команды четвёртым кряду после возобновления сезона.

«Мы снова проиграли, результат отрицательный. Но мы действительно сыграли лучше, чем в прошлых матчах. Плохая реализация моментов подвела. Забили шесть голов за четыре матча – нам нужно за одну игру столько забивать, чтобы выигрывать.

У нас было много большинства, выходов на ворота, даже буллит был. Но мы не забили, не идёт пока. Работаем над реализацией моментов на каждой тренировке. Нам нужно забыть неудачные матчи и выходить биться на каждую игру», — цитирует Бардакова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Кравец: нельзя выйти из игрового тонуса, если ты профессиональный игрок
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020