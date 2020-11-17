Бардаков: у «Витязя» шесть голов за четыре матча. Нам за один матч столько надо забивать

Нападающий «Витязя» Захар Бардаков прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3), которое стало для подмосковной команды четвёртым кряду после возобновления сезона.

«Мы снова проиграли, результат отрицательный. Но мы действительно сыграли лучше, чем в прошлых матчах. Плохая реализация моментов подвела. Забили шесть голов за четыре матча – нам нужно за одну игру столько забивать, чтобы выигрывать.

У нас было много большинства, выходов на ворота, даже буллит был. Но мы не забили, не идёт пока. Работаем над реализацией моментов на каждой тренировке. Нам нужно забыть неудачные матчи и выходить биться на каждую игру», — цитирует Бардакова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.