Кравец: нельзя выйти из игрового тонуса, если ты профессиональный игрок

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2).

«После нашей выездной серии мы готовились к совершенно другой игре, но по-прежнему начинаем дома вяло. Неважно начинаем в первом периоде. Хорошо сыграли сегодня в меньшинстве, но большинство не сработало. С одним голом сложно обыграть «Динамо». Сезон продолжается, впереди ещё более сложная игра – со СКА.

Нельзя выйти из игрового тонуса, если ты профессиональный игрок. У нас был хороший отдых, тренировки. Естественно, мы стараемся изменить исход матча, просим игроков выполнять задание, работать лучше. Но хоккеист должен брать на себя ответственность, от него зависит больше, чем от тренеров», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.