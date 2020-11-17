Питерс — о 0:3: я бы не сказал, что это был худший матч «Автомобилиста» в сезоне

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:3).

«Соперник провёл отличную работу в обороне, за счёт скорости они доставили нам много проблем. Отсюда и такой результат. Я бы не сказал, что это наш худший матч в сезоне. Мы проделали неплохую работу, но соперник был сильнее. У нас есть время для того, чтобы сделать выводы из этой игры.

Почему не сняли вратаря? Думали об этом, но решили не делать этого, чтобы не предоставлять сопернику шанс забросить четвёртую шайбу. Третий гол получился из-за того, что наше звено подустало, ему была пора меняться. Мы не смогли сконцентрироваться на шайбе, а Александр Бурмистров проделал отличную работу», — цитирует Питерса пресс-служба КХЛ.