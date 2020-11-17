Европейский депутат: ЧМ не может проводиться в стране, где правительство убивает граждан

Депутат Европарламента Людек Нидермайер высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.
«Чемпионат не может проводиться в стране, правительство которой систематически избивает, пытает или даже убивает своих граждан, борющихся за демократию. Спорт – это объединение людей в духе калокагатии. Здесь нет места жестокому обращению и насилию», – написал Нидермайер в «Твиттере», обращаясь к Международной федерации хоккея.
Ранее председатель Федерации хоккея Беларуси, глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков внесён в список невъездных в Латвию наряду с известным кикбоксером Дмитрием Шакутой. Такое решение принял министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.
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