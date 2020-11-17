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Европейский депутат: ЧМ не может проводиться в стране, где правительство убивает граждан

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Европейский депутат: ЧМ не может проводиться в стране, где правительство убивает граждан
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Депутат Европарламента Людек Нидермайер высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«Чемпионат не может проводиться в стране, правительство которой систематически избивает, пытает или даже убивает своих граждан, борющихся за демократию. Спорт – это объединение людей в духе калокагатии. Здесь нет места жестокому обращению и насилию», – написал Нидермайер в «Твиттере», обращаясь к Международной федерации хоккея.

Ранее председатель Федерации хоккея Беларуси, глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков внесён в список невъездных в Латвию наряду с известным кикбоксером Дмитрием Шакутой. Такое решение принял министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

Главе Федерации хоккея Беларуси запретили въезд в Латвию
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