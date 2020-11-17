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Радулов: у меня ещё два года контракт с «Далласом», потом надеюсь ещё где-то зацепиться

Радулов: у меня ещё два года контракт с «Далласом», потом надеюсь ещё где-то зацепиться
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов ответил на вопросы касательно планов по завершению игровой карьеры.

«Я всё это понимаю. Мне 34 года. Но пока у меня есть силы, здоровье, всё нормально. Конечно, если я сам уже не буду тянуть, мне это будет не в удовольствие, я соскочу. Проигрывать никому не хочется. Всему своё время. Но я хочу ещё поиграть. У меня ещё два года контракт с «Далласом», потом надеюсь ещё где-то зацепиться.

Играть в 45 лет? Думаю, нет. Играют единицы. У Ягра своя команда, он может себе позволить. В 50 лет Фетисов выходил. Выходил и играл в КХЛ. Планы после спорта? Отдыхать. Потом посмотрим. Может, тренировать буду. Не знаю. Даже не задумывался», – сказал Радулов в эфире «Радио Шансон».

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