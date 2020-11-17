Назаров: хорошо, что Родченков пролоббировал лишь 10 лет тюрьмы, а не публичный расстрел

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал принятие сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора ВАДА Григория Родченкова.

«Самое смешное, что первый, кто попадает под этот принятый закон, — это сам Григорий Родченков. Хорошо, что он пролоббировал там только лишь штраф в один миллион долларов США и 10 лет тюрьмы, а не публичный расстрел возле статуи Свободы.

Думаю, американцы приняли этот закон в первую очередь против России. Повод — Олимпиада в Сочи, но подтекст — растущая роль нашей страны на мировой арене. То, например, как российская армия завершила войну в Нагорном Карабахе за два дня, выступив в роли миротворцев. Конечно, нашим американским друзьям это не понравилось. Для них лучше, чтобы конфликт продолжался. А этот новый закон — лишь повод для очередных провокаций, уже на спортивной арене, где атлеты могут быть взяты в заложники», — приводит слова Назарова «Матч ТВ».

Напомним, «закон Родченкова» даёт возможность привлекать к ответственности людей, которые нарушили антидопинговые правила на международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Америки. В 2019 году этот закон был одобрен палатой представителей США, теперь его должен подписать действующий президент Дональд Трамп. Закон даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.