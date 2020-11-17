«Металлург» в серии буллитов одолел «Барыс»

Магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Металлурга» Николай Прохоркин, который забросил единственную шайбу магнитогорского клуба и реализовал решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков. Голкипер «Барыса» Йони Ортио отразил 41 бросок.

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Это третье поражение казахстанского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома встретится с омским «Авангардом», а «Металлург» в Хабаровске — с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 19 ноября.