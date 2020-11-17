Демидов: был уверен, что в итоге у меня будет контракт

Защитник «Сибири» Николай Демидов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:1).

«Конечно, сначала было немного непривычно – я долго не играл. Но всё в порядке, руки-ноги помнят. Я надеюсь, что моим выходом на лёд сегодня тренеры дали мне понять, что рассчитывают на меня. Я был рад этому, у меня появилась уверенность, что я нужен команде и что тренеры доверяют мне. Спасибо им за это. Да, я тоже иногда волнуюсь, но старался отстраниться от этих мыслей и просто выходить и делать свою работу. Я думаю, что у меня получилось не перенервничать и не сделать лишнего.

Тренеры дали в ходе матча несколько минут на отдых? Если бы этой паузы не было, то ничего бы страшного не случилось. Но тренеры так решили. В принципе я перевёл дух и эта пауза мне помогла.

Не хотелось ли выть без хоккея во время восьмимесячной паузы? Нет, я был уверен, что у меня в итоге будет контракт, и я просто тренировался, поддерживал форму и старался прогрессировать. Я думаю, что всё получилось и я сумел поработать над тем, над чем хотел», — передаёт слова Демидова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.